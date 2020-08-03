Влада Лукашенка може дати тріщину: названо причину

Якщо на виборах президента Білорусі Олександр Лукашенко не отримає підтримку більше 50% виборців, це означатиме, що система влада в країні дала тріщину.

Якщо чинний президент не виграє в першому турі, "він перестане бути лідером". Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив експерт з міжнародних питань Ігар Тишкевич.

За оцінками експерта, в авторитарній країні, якою, на його думку, є Білорусь, лідер не може допустити другого туру президентських виборів. "Для Лукашенка або результат в першому турі, або немає результату взагалі", – підкреслив Тишкевич.

"За даними ЦВК, Лукашенко, швидше за все, набере більше 60%", – спрогнозував він.

Разом з тим експерт припустив, що "адміністративна і силова система примусу" в країні може виявити недостатньо ефективною, і тоді реальний результат Лукашенка на виборах буде менший за 50%. Це означатиме, що "вся система влади дала тріщину".

В той же час експерт виключив ймовірність масових протестів в країні за зразком українського Майдану. За прогнозами Тишкевича, після виборів в Білорусі можливі протести, а також оскарження їх результатів в судовому порядку.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Білорусі призначені на неділю, 9 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше експерти з Білорусі і Росії висловили думку щодо ситуації із затриманням 33 бойовиків ЧВК Вагнера і їхньої можливої ролі в президентській кампанії в країні.