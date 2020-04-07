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7 квітня • оновлено в 20:04
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Влада Італії побоюється нового сплеску COVID-19 через Великдень

1.5т
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Влада Італії закликала громадян позбутися своїх колишніх звичок під час святкування Великодня, інакше це може повернути країну на колишній етап боротьби з коронавірусом.

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Про це заявив комісар з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я Доменіко Аркур під час прес-конференції у вівторок, 7 квітня, передає La Repubblica.

"Число людей, які загинули від вірусу, буде рости. Скоро буде Пасха, так що не забувайте, що 16 523 людини вже загинули. Остерігайтеся ілюзій і небезпечних міражів. Зараз ми знаходимося в декількох кроках від від гіпотетичного години Х, яка може повернути все назад , якщо ви не звільнитеся від своїх звичок", – заявив він.

Крім того, він розповів, що протягом декількох тижнів Італія отримає 650 мільйонів масок і підкреслив, що в питанні поставок найгірше вже позаду. За останній тиждень в країну надійшло 20 мільйонів масок. Зараз вони працюють над тим, щоб забезпечити цими засобами захисту медиків, а от іншим громадянам їх носити необов'язково.

Доменіко Аркур

Доменіко Аркур

engnews24

Також, згідно із заявою комісара, ряд компаній підключився до виробництва масок. Станом на понеділок, 6 квітня, надійшло 479 заявок від різних виробників, в той час як в суботу було тільки 30.

Крім того, ведеться робота щодо зменшення нерівності в питанні медичної доступності на півдні і півночі країни.

"Той факт, що протягом декількох днів наша інтенсивна терапія в меншій мірі перебувала в стані стресу, не змінює наших планів для південних регіонів. Останнім часом ми активніше працювали на півночі, але зараз почали діяти і на півдні, навіть якщо крива зараження пішла на спад", – розповів Аркур.

Також в Італії продовжують боротися зі спекуляціями на засобах індивідуального захисту.

"Спекуляція подвійно нестерпна, вони адже заробляють на потребах і життях інших. Жоден з виявлених випадків не залишиться без відповіді, правоохоронні органи вже почали працювати", – пообіцяв комісар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії оголосили про плани "другої фази" карантину через коронавируса – поступового ослаблення заборон і блокувань.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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