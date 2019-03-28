Конфлікт у Венесуелі з кожним днем все більше розгорається і росія прагне відігравати основну роль у ньому. Хоча, за словами одного з російських пропагандистів, автора Telegram-каналу "WarGonzo" Семена Пегова, "россия (по нашим данным) не собирается становиться стороной какого-либо военного конфликта в Латинской Америке" :)

Звичайно, що росія "в жодному випадку не втручатиметься в конфлікт" (сарказм), але навіщо тоді відрядила у Венесуелу начальника Головного штабу Сухопутних військ РФ генерала Васілія Тонкошкурова?

Як повідомляє Пегов, крім Тонкошкурова в Каракас прибув майже увесь Головний штаб СВ РФ і підрозділ російського спецназу: "...в Каракасе находится практически в полном составе весь штаб Сухопутных войск, очевидна необходимость в обеспечении его безопасности... Вместе с военнослужащими Сухопутных сил в Венесуэлу прибыли подразделения спецназа. Перед отправкой в Боливарианскую Республику спецподразделениям не было поставлено никаких боевых задач, кроме охраны штаба Сухопутных войск".

Дуже сумніваюсь, що спецпризначенці виконуватимуть функції комендантської служби.

Російський генерал разом зі штабом і спецпризначенцями прибув до Латинської Америки 24 березня. В аеропорт Каракасу приземлились два російські літаки: воєнно-транспортний Ан-124 і пасажирський Іл-62.

За інформацією венесуельських ЗМІ, літаками доставлено ще й 35 тонн різного вантажу, підозрюють, що це доволі серйозне ракетне озброєння.

Російське інтернет-видання "Свободная пресса", посилаючись на "мадурівського" венесуєльського главу МЗС Хорхе Ареаса та московського воєнного експерта Бориса Рожина, запевняє, що цей вантаж прибув в рамках двостороннього військово-технічного співробітництва (ВТС): "В сети пишут, что груз — это чуть ли не ракеты. Правда, подтвержденной информации о нем по-прежнему нет. Но Россия имеет право по договоренности с местным правительством реализовывать меры в рамках ВТС".

Такі "відмазки" про "військове і технічне" є своєрідними натяками на те, що вантаж, дійсно, це не 35 тонн автоматів і набоїв до них... А зважаючи на те, що ситуація у Венесуелі загострюється, росія почала перекидати туди своїх військових і озброєння, прикриваючись ВТС.

Російські експерти це підтверджують: "Россия давно ведет с Венесуэлой активное военно-техническое сотрудничество, поставляя туда и стрелковое оружие, и бронетехнику, и системы ПВО. Наши военные специалисты там присутствовали, помогали передавать это вооружение венесуэльской армии, обучать их военных".

Борис Рожин навіть не сумнівається, що російські фахівці зараз вже чергують за пультами венесуельських комплексів ППО С-300: "...на опубликованных спутниковых снимках отмечается развертывание недалеко от Каракаса на военной базе "Мануэль Риос" комплексов С-300. Причем, они приведены в боеготовое состояние. Некоторые наблюдатели связывают повышение их боеготовности как раз с недавним прибытием российских военных специалистов".

Головне те, що росіяни в Латинській Америці не для того, щоб захистити Венесуелу від якогось міфічного "американського вторгнення", вони просто ніби "дратують" світ можливістю розвязання нового конфлікту: "...незначительная группа военных — сто человек, не имеющая кардинального значения и никак не способная защитить Венесуэлу от американского вторжения... Одно дело вторгаться в страну, которую извне никто не защищает, а другое, когда там находятся военнослужащие ядерной державы. Например, если они находятся на объектах ПВО, то американский удар по ним уже приводит США к конфронтации с Россией".

Наприкінці січня цього року до Каракасу прибули 400 російських "іхтамнєтів", найманців із ПВК Вагнера. Багато в чому завдяки їм діючий президент Мадуро ще залишається при владі у цій країні.

В росії в навколовійськових колах експертів місію цих "вагнерівців- іхтамнєтів" називають "гуманітарною", а їх самих - так званими радниками.

За словами одного такого "експерта"- "профессора Академії воєнних наук" і "американіста" (як він себе називає) Сєргєя Судакова, "Мадуро потребуются наши военные советники, кадры, которые смогут помочь ему разобраться в ситуации, но не более того. Стоит задача создать институт советников, как это было в Афганистане. Наши советники — это не те люди, которые сами возьмут в руки оружие и пойдут воевать. Они формируют повестку при помощи наших разведданных, сведений о перемещении сил внутри Венесуэлы и т. п. По сути, это информационная поддержка и тренинги, которые очень нужны разрозненной сейчас армии Венесуэлы. Ведь многие там готовы были перейти нас сторону Гуайдо, но нам удалось это купировать. Если армия дрогнет, как в Ираке, Мадуро не продержится и суток".

Тобто усі визнають, що режим "пуйловського дружбанчика" Мадуро утримався лише на "іхтамнєтівських" багнетах. Зараз туди прибули нові "радники" і "інструктори" і привезли 35 тонн "ісключітєльно гуманітарного груза".

І навіть особа "головного венесуельського гуманітарія" Тонкошкурова не викликає "жодних підозр" в тому, що у росіян лише мирні наміри допомогти цивільному населенню країни. Бо генерал-полковник російської армії - "великий спеціаліст" працювати саме з мирним населенням, адже має в біографії досвід такої "роботи" в Афганістані (1983-1985 роки), в Чечні (2000 рік), кілька років служив на Північному Кавказі, за що і отримав чотири бойові нагороди.

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