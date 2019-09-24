Вкрав сотні мільйонів: росіянин провернув масштабну хакерську атаку в США

Громадянин Росії Андрій Тюрін зізнався в скоєнні хакерських кібератак на території США.

Як повідомляє Bloomberg, екстрадований в 2018 році в Штати з Грузії, визнав в американському суді свою вину за пред'явленими йому звинуваченнями в кіберзлочинах.

"Андрій Тюрін визнав провину в скоєнні кібератак з 2012 по 2015 рік", – передає агентство.

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Росіянин був звинувачений у зломі комп'ютерних систем і крадіжці інформації про 80 мільйонів клієнтів різних фінансових компаній з США. Серед постраждалих фірм виявилися JPMorgan Chase, Dow Jones і ще 10 великих організацій, які спеціалізуються на брокерстві та фінансах. За версією слідства, зловмисники за весь час вкрали сотні мільйонів доларів.

У судових документах вказується, що вину Тюрін визнав ще місяць тому. Його переговори з урядом тривають з весни цього року.

За даними Секретної служби США, Тюріну інкримінуються зломи комп'ютерних систем фінансових структур, брокерських контор і ЗМІ, що спеціалізуються на публікації економічної інформації. Йому пред'явлені звинувачення за шістьма пунктами. За сукупністю Тюріну може загрожувати до 92 років тюремного ув'язнення, в тому числі по 30 років за злочинну змову з метою вчинення комп'ютерних зломів і банківське шахрайство.

Атака хакерів

За даними агентства, завдяки угоді з обвинуваченням прокурори вимагатимуть для Тюріна 15-20 років в'язниці, проте наголошується, що остаточне рішення буде приймати суддя.

Нагадаємо, що 36-річного Тюріна затримали в Грузії в 2018 році за запитом США, після чого його видали американській владі. Тоді Секретна служба США стверджувала, що росіянин несе відповідальність за "найбільшу в історії крадіжку клієнтських даних фінансової установи США".

Як повідомляв OBOZREVATEL, хакери, які мають зв'язки з урядом Росії, під виглядом співробітників Державного департаменту США розсилали листи з вірусами в інші американські державні органи, аналітичні центри та підприємства.

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