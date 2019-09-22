Вкрав мільярд: олігарху-віткачу Плахотнюку висунули гучні звинувачення

У Молдові слідство визначило, що колишній лідер Демократичної партії і "тіньовий господар" країни Влад Плахотнюк є ключовим бенефіціаром крадіжки мільярда з банків в 2015 році.

Про це повідомив глава слідчої комісії із з'ясування обставин девальвації банківської системи країни і розслідування банківського шахрайства Олександр Слусар, передає Ziarul de Gardа.

Слідчий заявив, що 20 вересня отримав частину списку з іменами осіб, включених до звіту міжнародної компанії Kroll, яка веде розслідування.

У списку в якості бенефіціарів, крім Плахотнюка, також фігурують колишній прем'єр-міністр Влад Філат і колишній мер Орегеева Ілан Шор, голова партії "Шор".

"У документі написано, що Влад Плахотнюк і його компанії є основним бенефіціаром від крадіжки. Потім йде група Влада Філата. Суми, які вони отримали, також вказані. Також тут імена Ілана Шора, Ілони Шор, Марини Таубер, Регіни Апостолової, Вадима Фотеску, Габріеля Статі. Також в документі фігурують дочірні компанії Плахотнюка. Ім'я Ольги Бондарчук зустрічається дуже часто, є зв'язки як з Плахотнюком, так і з Шором", – зазначив Слусар.

Також він повідомив, що в списку від Kroll є й інші імена, менш відомі в публічному просторі. При цьому там не вказано ім'я чоловіка спікера парламенту Зінаїди Гречаної.

"У документах, які ми отримали, не фігурує чоловік Зінаїди Гречаної. Ми збираємося проаналізувати їх все і тоді подивимося, але ми не побачили його імені тут", – відмічено в повідомленні.

Слюсар додав, що до 15 жовтня звіт Комісії про розслідування шахрайства в банківській системі буде готовий.

Влад Плахотнюк AVA.MD

Як писав OBOZREVATEL, 15 червня з Молдови, де почався політичну кризу, масово почали відлітати бізнесмени і політики. Відзначається, що це частина домовленості між конфліктуючими сторонами.

У 2015 році стало відомо, що з трьох банків Молдови - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, були виведені за кордон близько мільярда доларів.

11 червня Плахотнюк запропонував проросійської Партії соціалістів створити спільну коаліцію, яка вирішить придністровський конфлікт шляхом федералізації країни.

15 червня Влад Плахотнюк втік до Британії через Придністров'я і України.

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