"Визнати публічно": Росія поставила цинічний ультиматум щодо захоплених кораблів ВМС

У Кремлі заявили, що для того, щоб повернути незаконно захоплені біля Керченської протоки кораблі, Україна повинна визнати провокацію зі свого боку.

Скандальну умова у відповідь на нову ноту українського Міністерства закордонних справ поставив член Ради Федерації Сергій Цеков, пише ТАСС.

"Україна, наскільки мені відомо, досі публічно не визнала факт провокації, яка була влаштована нею в Керченській протоці. Мені так здається, що якраз це слід було б зробити. І після цього вже говорити про майно", – цинічно прокоментував він.

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Сенатор заявив, що кораблі нібито досі можуть представляти інтерес для слідства, а також підкреслив, що у російської влади немає бажання витрачати гроші на зберігання чужого майна.

Висловилася і Ольга Ковітіді – "сенатор" від Криму. Вона сказала, що Україна використовує кораблі для здійснення політичного демаршу.

"Українська сторона не ставила за мету звільнення моряків і кораблів, Україні потрібен політичний демарш. Україна вкотре створює політичну провокацію, не думаючи ні про своє майно, ні про долю своїх людей", – огризнулася Ковітіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна виступила з офіційною вимогою до Росії – назвати місце і час, коли можна буде забрати захоплені в Керченській протоці українські бойові кораблі.

Перед цим адвокат українських моряків Микола Полозов запевнив, що Росія незабаром поверне захоплені "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

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