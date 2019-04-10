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"Візьму скільки мені потрібно": з'явилося відео хамського виступу постпреда Росії в Радбезі ООН

1.9тЧитати матеріал російською

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя грубо відповів на спроби постпреда Німеччини, яка головує в Раді Безпеки, обмежити час його виступу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, під час обговорення ситуації в Венесуелі Крістоф Хойсген перекинув пісочний годинник на початку промови Небензі, щоб відрахувати належні йому 5 хвилин, однак тому це вкрай не сподобалося.

"Ви можете повертати ваш чудовий годинник стільки, скільки вам заманеться, але я візьму стільки часу, скільки мені потрібно", – по-хамськи відповів постпред Росії.

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Василь Небензя

Василь Небензя

ТАСС

Відзначимо, на початку головування в квітні Німеччина анонсувала два нововведення в Радбезі. Країна вирішила тримати відкритими раніше закриті штори і ввести обмеження для виступів глав делегацій – 5 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Небензя під час засідання Радбезу заявив, що РФ не повинна виконувати Мінські угоди, стверджуючи, що вона непричетна до збройного конфлікту на Донбасі.

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Місце
Росія
Теги
ООНРадбез ООН
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"При входе в помещение советского офицера ,все немцы должны по приветствовать вошедшего вставанием" Таковы были правила в первые десятилетия после Победы .А теперь они там "песочными часами" крутят. Оборзели!!!
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Сова Юлія
Сова Юлія
Бидлота...
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Севченко Николай
Севченко Николай
Всё правильно, он представляет такую страну. Которой плевать на любые договоры, порядки, законы.
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