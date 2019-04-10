"Візьму скільки мені потрібно": з'явилося відео хамського виступу постпреда Росії в Радбезі ООН

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя грубо відповів на спроби постпреда Німеччини, яка головує в Раді Безпеки, обмежити час його виступу.

Відповідне відео з'явилося на сторінці журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, під час обговорення ситуації в Венесуелі Крістоф Хойсген перекинув пісочний годинник на початку промови Небензі, щоб відрахувати належні йому 5 хвилин, однак тому це вкрай не сподобалося.

"Ви можете повертати ваш чудовий годинник стільки, скільки вам заманеться, але я візьму стільки часу, скільки мені потрібно", – по-хамськи відповів постпред Росії.

Василь Небензя ТАСС

Відзначимо, на початку головування в квітні Німеччина анонсувала два нововведення в Радбезі. Країна вирішила тримати відкритими раніше закриті штори і ввести обмеження для виступів глав делегацій – 5 хвилин.

Небензя на спробу постпреда Німеччини обмежити його виступ за допомогою пісочного годинника: "Ви можете повертати ваші чудові годинник стільки, скільки вам заманеться, але я візьму стільки часу, скільки мені потрібно" pic.twitter.com/YSws2ppjBw - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 10 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Небензя під час засідання Радбезу заявив, що РФ не повинна виконувати Мінські угоди, стверджуючи, що вона непричетна до збройного конфлікту на Донбасі.

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