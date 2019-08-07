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"Виживуть не всі!" Пост офіцера ЗСУ здійняв галас на КремльТБ

2.2т Читати матеріал російською

На пропагандистському російському телебаченні влаштували переполох через допис офіцера ЗСУ Семена Салатенка, в якому він розповів про своє навчання в США і про те, як застосує отримані знання для боротьби з Росією.

Бурхлива дискусія спалахнула в студії передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Там злякалися знищення росіян українською армією в недалекому майбутньому (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Семен Салатенко

Семен Салатенко

Скріншот відео

Зокрема, в гучному пості на своїй сторінці у Facebook Салатенко розповів, що як командир гірничо-штурмової роти був відряджений із зони ООС наказом міністра оборони для проходження навчання в Форт Беннінг (штат Джорджія, США).

"Я докладаю всіх зусиль, щоб успішно оволодіти американською військовою наукою, і, після закінчення курсів, успішно застосувати отримані знання в боях з російськими окупаційними військами при звільненні Донбасу і Криму. Яке неминуче буде в той час, коли наша армія буде максимально до цього готова. І тільки після звільнення всіх наших окупованих територій, можливо, і доцільно проводити переговори з тими росіянами, кого ми вважатимемо за потрібне залишити живими", – написав український воїн.

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Саме остання фраза найбільше зачепила російських пропагандистів, і вони звинуватили Салатенка в погрозах масовими розправами громадянам країни-агресора.

"Офіцер, який з невідомих причин поїхав в дружню державу – США, які вам для боротьби зі своїм народом поставляють "Джавеліни"! Ось це як ви поясните? Давайте ми послухаємо того самого американського офіцера. І ось ви на приписочку в кінці зверніть увагу – домовлятися будуть лише з тими, хто виживе, а виживуть не всі!" – вибухнула обуреннями скандальна пропагандистка Ольга Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про те, що новим командувачем Операції Об'єднаних сил на Донбасі став генерал-лейтенант Володимир Кравченко, також викликала бурхливу реакцію серед російських пропагандистів.

Так, Скабєєва влаштувала у прямому ефірі скандал з цього приводу і перейшла на образи. Вона злякалася, що Кравченко піде в наступ на Кремль і обізвала його русофобом.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Тег
ЗСУ
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филипп филипыч
филипп филипыч
не кормите тролля (скабееву). он этим живет))
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филипп филипыч
филипп филипыч
"когда наша армия будет максимально к этому готова" как хитро он законспирировал пресловутое слово #СКОРО))
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапов, только уничтожать! Одобряю.
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