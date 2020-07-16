Виявляє вірус за хвилину: в Ізраїлі розробили експрес-тест на COVID-19

В Ізраїлі розробили експрес-тест, який може виявити COVID-19 за хвилину. EverCare

Ізраїльські вчені розробили експрес-тест на коронавірус, який дозволяє отримати результат всього за хвилину.

Про це повідомило видання EverCare. Випробування показали, що точність тесту складає більше 90%.

Ізраїльські вчені під керівництвом професора Габбі Сарусі спільно з Міністерством оборони Ізраїлю створили мініатюрний апарат, здатний діагностувати COVID-19 всього за хвилину. Прилад являє собою компактний флакон, всередині якого розміщений чип з датчиками, які аналізують дихання людини на віруси, в тому числі і на коронавірус.

"Ми запитали себе, оскільки як цей вірус схожий на наночастинку з точки зору її розміру і електричних властивостей, чи можемо ми знайти його, використовуючи методи з світів фізики, фотоніки та електротехніки? Незабаром ми переконалися, що це можливо, адже цей вірус резонує в терагерцевому діапазоні частот, і спектроскопія на цих частотах виявляє його в найкоротші терміни", – пояснив Сарусі.

Прилад являє собою компактний флакон, всередині якого розміщений чип з датчиками (EverCare)

Прототипом пристрою став розроблений фахівцями з університету Бен-Гуріона тест на коронавірус SARS-CoV-2.

Для проведення тесту пацієнт повинен видихнути в спеціальний флакон, де вбудований чіп "запам'ятає" частинки повітря. Потім цю інформацію зчитує спектроскоп, а вчені шукають зміни в резонансі в спектральному діапазоні THz, викликані коронавірусом. На все це йде не більше 1 хвилини.

Розробники впевнені, що за допомогою нового приладу, який вирізняється своєю компактністю, практичністю і універсальністю, медики зможуть перевіряти на віруси більше 4000 пацієнтів за добу.

В даний момент йде фінальний етап тестування мініатюрного аналізатора дихання. За прогнозами розробників, ізраїльські лікарні отримають пристрої вже на початку осені.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, японські вчені розробили новий швидкий тест на COVID-19, який дозволяє виявляти вірус приблизно за 30 хвилин без складного обладнання і лікарів-професіоналів.