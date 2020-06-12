Виявлено закономірність у поширенні COVID-19: версію підтверджує карта

Новий коронавірус (COVID-19) носить сезонний характер і поширюється в певних кліматичних умовах.

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Як пише Daily Mail, команда з Медичного факультету Університету Меріленда створили карту, яка може допомогти передбачити, коли і де вірус буде поширюватися (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Коронавірус поширюється в певних кліматичних умовах

Дослідники порівняли вісім міст, в яких було істотне поширення коронавірусу, з 42 містами, які практично не постраждали від COVID-19.

Такі міста як Тегу (Південна Корея), Мадрид (Іспанія), Мілан (Італія), Париж (Франція), Кум (Іран), Сіетл (США), Токіо (Японія) і Ухань (Китай) знаходяться на вузькій смузі широт між 30° і 50° північної широти.

Також вони мають аналогічні температури від 4C до 9C з січня по березень і низький рівень вологості.

При цьому COVID-19 не вдалося поширитися так широко серед міст на північ від цієї смуги і на півдні.

На думку вчених, це означає, що вірус поводиться подібно сезонним респіраторним вірусам, таким як грип, і швидко поширюється в зимові і ранні весняні місяці.

Крім продовження життя коронавірусу, холодні температури і низька вологість можуть також впливати на швидкість його розмноження в порожнині носа і порушення імунітету, дозволяючи поширюватися по всьому організму.

З листопада 2019 року по березень 2020 року вісім міст, у яких було істотне поширення коронавірусу, перебували у вузькій смузі широт між 30° і 50° північної широти (зелена смуга і чорні кружки):

Daily Mail

Низькі температури ставлять Центральну Азію, Кавказ, Східну і Центральну Європу, Великобританію, північно-східну і середньо-західну частину США, Британську Колумбію (всі в зеленій смузі) під найбільший ризик поширення COVID-19 взимку і ранньою весною:

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля коронавірусної інфекції в Україні може статися під час сезонного зростання захворюваності на грип. У таких випадках можливе поєднання інфекцій.