Витягли з лікарні ліжка: в Казахстані люди впали в паніку через коронавірус. Відео

У Східному Казахстані сотні жителів прикордонного з Китаєм Зайсанського району вийшли на мітинги, вимагаючи не пускати людей із підозрою на зараження коронавірусом до країни й не розміщувати їх у місцевих лікарнях.

На знак протесту 19 лютого люди витягли з наближеного госпіталю ліжка й матраци, повідомляє Centralasia.media (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що влада спробувала заспокоїти громадян. Зокрема аким Східно-Казахстанської області Даніал Ахметов зустрівся з обуреними мешканцями, запевнивши, що через кордон не пройде жоден іноземець.

У Східному Казахстані вийшли на протести проти прибуття хворих із Китаю

"Кордон із Китаєм закритий. Тому закликаю всіх до спокою. А ті п'ять наших громадян, які прибули з Китаю, будуть поміщені на карантин. Через три дні я знову приїду в Зайсан і особисто проконтролюю ситуацію", – сказав він.

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Однак місцеві жителі все ще стурбовані ситуацією. Вони стверджують, що в Зайсан, де проходив багатолюдний мітинг, 20 лютого нібито прибув на КамАЗах військовий спецназ. У мережі опублікували відповідне відео.

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Водночас наголошується, що акимат Східно-Казахстанської області спростував інформацію про те, що в лікарню Зайсанського району будуть поміщені громадяни Китаю, які заразилися коронавірусом.

Зі свого боку в місцевому управлінні охорони здоров'я заявили, що в декількох містах все ж підготували місця у фізіопульмонологічних стаціонарах для лікування пацієнтів із підозрою на коронавірусну інфекцію. Також за необхідності будуть розгорнуті обсерваційні стаціонари на базі санаторіїв.

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Протести в Східному Казахстані БАСЕ

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської люди перекрили дорогу, протестуючи проти того, щоб в місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя.

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