Віцепрем'єр Узбекистану помер від COVID-19

Заступник прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної і продовольчої сфер Уктам Барноєв помер від коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як повідомляється на офіційному сайті уряду Бухарської області Узбекистану, Барноєву мало виповнитися 57 років.

У віцепрем'єра діагностували коронавірус у кінці липня. Він почав проходити лікування в приватній клініці Akfa Medline.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Барноєв помер під час лікування в Німеччині.

З грудня 2016 року до лютого 2020 року Барноєв був главою Бухарської області. З лютого обіймав посаду заступника прем'єр-міністра Узбекистану з питань розвитку аграрної та продовольчих сфер. З липня його також призначили головою Федерації конярства та кінного спорту Узбекистану.

В Узбекистані за час пандемії підтвердили 51 235 випадків коронавірусу, з них 429 – летальних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній віцепрезидент "Реалу" Амадор Суарес помер від коронавірусу у віці 76 років. Функціонер боровся з хворобою протягом 40 днів.