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25 березня • оновлено в 19:08
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Віце-прем'єр Іспанії заразилася коронавірусом

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Перша заступник глави уряду Іспанії Кармен Кальво захворіла коронавірусом.

Як повідомив Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа", позитивний результат у 62-річної жінки підтвердився тільки після другого тесту.

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"Представник Кальво підкреслив, що віце-прем'єр почуває себе добре і отримує медичну допомогу", – сказано в повідомленні.

Кармен Кальво

Кармен Кальво

Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа"

Відзначимо, Іспанія йде на другому місці після Італії за кількістю хворих COVID-19. На Піренейському півострові зафіксовано понад 42 тисяч інфікованих, з яких три тисячі померли.

Кармен Кальво

Кармен Кальво

losreplicantes.com

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих. У світі число інфікованих перевищило 400 тисяч, з них майже 19 тисяч людей померли.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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