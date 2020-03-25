Віце-прем'єр Іспанії заразилася коронавірусом

Перша заступник глави уряду Іспанії Кармен Кальво захворіла коронавірусом.

Як повідомив Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа", позитивний результат у 62-річної жінки підтвердився тільки після другого тесту.

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"Представник Кальво підкреслив, що віце-прем'єр почуває себе добре і отримує медичну допомогу", – сказано в повідомленні.

Кармен Кальво Telegram-канал "Картковий будиночок: Європа"

Відзначимо, Іспанія йде на другому місці після Італії за кількістю хворих COVID-19. На Піренейському півострові зафіксовано понад 42 тисяч інфікованих, з яких три тисячі померли.

Кармен Кальво losreplicantes.com

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих. У світі число інфікованих перевищило 400 тисяч, з них майже 19 тисяч людей померли.

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