Вистрибували з вікон: з'явилися моторошні кадри пожежі в Росії

Під час страшної пожежі в російському Кемерово люди вистрибували з вікон.

У мережі з'явилися страшні кадри, на яких видно, як чоловік впав вниз і розбився.

Офіційних даних про загиблих поки немає, але ЗМІ вже повідомили про смерть чотирьох дітей.

Очевидці ось так описують те, що відбувається: "Там було багато дітей, одна людина випала з вікна і розбилася на смерть. Усіх працівників і відвідувачів торгового центру евакуювали. Люди всі налякані, деякі плачуть. Приїхали чотири машини швидкої допомоги, працюють кінологи, пожежні", - розповів "КП" кемеровчанин Едуард.

Як повідомляв "Обозреватель", у російському Кемерово в неділю, 25 березня, спалахнув ТЦ "Зимова вишня". Рятувальники поки не ліквідували загоряння.