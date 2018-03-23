Вистрибували з вікон і розбивалися: у В'єтнамі сталась масштабна НП у багатоповерхівці

У в'єтнамському місті Хошимін сталася масштабна пожежа в житловій багатоповерхівці, в результаті якої загинуло 13 осіб.
Як повідомляє Vnexpres, через клуби чорного диму в приміщенні люди не могли спуститися вниз.
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Вони стояли на балконах і в паніці просили про допомогу, сигналізуючи рятувальникам про своє місцезнаходження за допомогою мобільних телефонів, зазначає видання.
У результаті події ще 27 осіб отримали травми.
vnexpress.net
Жителів хмарочоса довелося рятувати з верхніх поверхів за допомогою спеціальних сходів.
Частина жертв отруїлася чадним газом, а деякі - розбилися, вистрибнувши з вікна.
vnexpress.net
vnexpress.net
Щоб загасити пожежу, дві сотні рятувальників працювали півтори години.
vnexpress.net
vnexpress.net
За попередніми даними, загоряння виникло близько опівночі в підвалі житлового комплексу, де знаходиться автопарковка.
vnexpress.net
vnexpress.net
Як зазначають очевидці, перед початком пожежі було чути гучний вибух.
vnexpress.net
vnexpress.net
vnexpress.net
Як повідомляв "Обозреватель", під Запоріжжям пожежа знищила ціле господарство.