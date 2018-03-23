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Вистрибували з вікон і розбивалися: у В'єтнамі сталась масштабна НП у багатоповерхівці

1.3тЧитати новину російською

У в'єтнамському місті Хошимін сталася масштабна пожежа в житловій багатоповерхівці, в результаті якої загинуло 13 осіб.

Як повідомляє Vnexpres, через клуби чорного диму в приміщенні люди не могли спуститися вниз.

vnexpress.net

Вони стояли на балконах і в паніці просили про допомогу, сигналізуючи рятувальникам про своє місцезнаходження за допомогою мобільних телефонів, зазначає видання.

У результаті події ще 27 осіб отримали травми.

vnexpress.net

Жителів хмарочоса довелося рятувати з верхніх поверхів за допомогою спеціальних сходів.

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Частина жертв отруїлася чадним газом, а деякі - розбилися, вистрибнувши з вікна.

vnexpress.net

vnexpress.net

Щоб загасити пожежу, дві сотні рятувальників працювали півтори години.

vnexpress.net

vnexpress.net

За попередніми даними, загоряння виникло близько опівночі в підвалі житлового комплексу, де знаходиться автопарковка.

vnexpress.net

vnexpress.net

Як зазначають очевидці, перед початком пожежі було чути гучний вибух.

vnexpress.net

vnexpress.net

vnexpress.net

Як повідомляв "Обозреватель", під Запоріжжям пожежа знищила ціле господарство.

Об'єкт
пожежа
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