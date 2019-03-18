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"Виставлять рахунок!" Цимбалюк пояснив, як Росія поплатиться за Крим

2.3тЧитати матеріал російською

Претензії Росії отримати компенсацію за Крим можуть обернутися для РФ втратою територій.

Про це у своєму відеоблозі розповів український журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що Росія може позбутися її частини на сході країни.

"Ця логіка дуже цікава і може бути застосована в іншому місці. У Росії є Далекий Схід, де є дуже цікаві контрасти. Наприклад, положення справ на японських островах, які контролює Японія. І є острови, яке японський уряд вважає окупованими. Небо і земля. Це що ж виходить, що японці виставлять Росії рахунок? " – зазначив Цимбалюк.

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Журналіст також розповів, як Китай може відібрати частину російських земель.

"Є також місто Хейхе, що навпроти Благовещенська, і російське місто значно програє китайському. І це що виходить? Якщо в китайців більше грошей, кращі технології, то вони краще освоюють територію, хіба це означає, що ці території після репарацій Росії повинні бути передані Китаю? Це точно така сама логіка, як і з Кримом", – акцентував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
Тег
Крим
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