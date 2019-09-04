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4 вересня • оновлено в 13:36
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Високі ціни і бруд: у мережі спростували міф про мільйонних туристів у Криму

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Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов стверджує, що на півострові цього літа відпочили 5,8 млн осіб. Самі кримчани ставлять ці цифри під сумнів. Вони публікують кадри пустих пляжів (щоб подивитися фото, доскрольте докінця).

Як написав Аксьонов на своїй сторінці у Facebook, кількість туристів, які приїхали відпочивати цього літа до Криму, перевищує дані 2018 року.

"Число туристів, котрі відвідали наш регіон цьогоріч вже наближається до 6 мільйонам 5 мільйонів 800 тисяч за даними на 1 вересня. Це на 11% більше, ніж торік", – повідомив Аксьонов.

Крим

Крим

qha.com.ua

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Під дописом у мережі розгорілася дискусія. На думку деяких учасників обговорення, озвучена Аксьоновим кількість туристів сильно завищена.

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

facebook Сергія Аксьонова

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

facebook Сергія Аксьонова

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

Користувачі не вірять у мільйонних туристів

facebook Сергія Аксьонова

На підтвердження вони публікують свіжі фото малолюдних пляжів у Євпаторії, Піщаному, Судаку. Люди зазначають, що ціни в Криму завищені, "кримчани жадібні", півострів брудний, тож вдруге їхати туди вони не хочуть.

Бахчисарайський район

Бахчисарайський район

RoksolanaToday & Крим25%

Піщане

Піщане

RoksolanaToday & Крим25%

Судак

Судак

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Мисове

Мисове

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Татарка

Татарка

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Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Аксьонов
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Сегодня утром на Абозе Крымский мост утонул, а в обед все туристы уехали. Но, мля, как они уехали если мост утонул?
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Соколов Олег
Соколов Олег
Опять врут. Я в Евпаторию каждый год езжу с семьёй. Цены примерно,как дома. Хлеб дешевле на порядок. Конечно дорого, если зарплата 20000 рублей. Мы ездим в свой санаторий ,от "Севмаша" . На троих 60000 рублей на 21 день. Да, кстати. А фотки то чего старые. Со времён , когда Крым был в составе Украины. Я на этих пляжах был. Выглядит сооовсем по другому. Статья направлена на людей, которые давно не были в Крыму.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Убогий paгyльcкой умишко даже не понимает, что если на пляже народу просто МАЛО, то их утверждение о провале сезона выглядит более-менее правдоподобно, но когда на пляже вообще НИКОГО, то становится ясно, что фото сделаны часов в 5 утра.
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