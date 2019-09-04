Високі ціни і бруд: у мережі спростували міф про мільйонних туристів у Криму

Так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов стверджує, що на півострові цього літа відпочили 5,8 млн осіб. Самі кримчани ставлять ці цифри під сумнів. Вони публікують кадри пустих пляжів (щоб подивитися фото, доскрольте докінця).

Як написав Аксьонов на своїй сторінці у Facebook, кількість туристів, які приїхали відпочивати цього літа до Криму, перевищує дані 2018 року.

"Число туристів, котрі відвідали наш регіон цьогоріч вже наближається до 6 мільйонам 5 мільйонів 800 тисяч за даними на 1 вересня. Це на 11% більше, ніж торік", – повідомив Аксьонов.

Крим qha.com.ua

Під дописом у мережі розгорілася дискусія. На думку деяких учасників обговорення, озвучена Аксьоновим кількість туристів сильно завищена.

Користувачі не вірять у мільйонних туристів facebook Сергія Аксьонова

Користувачі не вірять у мільйонних туристів facebook Сергія Аксьонова

Користувачі не вірять у мільйонних туристів facebook Сергія Аксьонова

На підтвердження вони публікують свіжі фото малолюдних пляжів у Євпаторії, Піщаному, Судаку. Люди зазначають, що ціни в Криму завищені, "кримчани жадібні", півострів брудний, тож вдруге їхати туди вони не хочуть.

Бахчисарайський район RoksolanaToday & Крим25%

Піщане RoksolanaToday & Крим25%

Судак RoksolanaToday & Крим25%

Мисове RoksolanaToday & Крим25%

Татарка RoksolanaToday & Крим25%

Піщане

Бахчисарайський р-он

34 серпня, а сезону так і немає pic.twitter.com/25Qx0o67Cw - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 3 вересня 2019 р

Мисове

Татарка

ждунов втомився-ждунов йде відпочивати ... pic.twitter.com/s7RQL3fvr6 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 3 вересня 2019 р

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