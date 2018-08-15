Висів у розтрощеній машині: з'явилися моторошні кадри порятунку людини під мостом у Генуї

Італійські рятувальники дістали з-під завалів під мостом у Генуї людину, яка дивом вижила після катастрофи.

Відповідне відео опубліковано в Twitter пожежної служби. Потерпілий повис у розтрощеній машині на уламках.

Судячи з кадрів, людину діставали рятувальники у висячому положенні, оскільки транспорт перебував у підвішеному стані на великій висоті. Ім'я потерпілого не розголошується. Також, судячи з цензури, можна припустити, що він серйозно поранений.

Фахівці продовжують розбирати завали після руйнування мосту Моранді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення мосту в Генуї сталося 14 серпня. За останніми даними, кількість жертв збільшилася до 39 осіб. Під уламками опинилися безліч автомобілів і постраждалих.

За даними влади міста, катастрофа сталася через недоліки в обслуговуванні конструкції. Також повідомлялося, що міст міг обвалитися через ослаблення несучих конструкцій. Один із очевидців трагедії розповів, що все почалося з опори.

Також стало відомо, що серед постраждалих виявилася українка з чоловіком, яких госпіталізували.