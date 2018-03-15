Висилкою дипломатів не обмежаться: озвучено прогноз британської відповіді Росії

Відносини Великобританії і Росії через скандал з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля перейшли в стадію холодної війни. Лондон не буде повністю розривати відносини з Москвою, але готує болючий удар для кремлівської верхівки.

Про це в ефірі ObozTV розповів директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, коментуючи висилку з Великобританії 23 російських дипломатів.

"Серед людей, які працюють на посадах дипломатів, є люди, які виконують не дипломатичні, а розвідувальні функції. Є посол, заступник посла, радники, аташе, але там є і люди іншого характеру, які представляють розвідувальні органи. Відповідно, вишлють не всіх, тому що це було б розривом дипломатичних відносин", - зазначив експерт.

За його словами, британський уряд показує, що готовий вступити з Росією в відносини холодної війни, але не повної блокади, яку передбачає розрив дипломатичних відносин.

Толстов нагадав, що глава британського уряду Тереза ​​Мей анонсувала адміністративний арешт власності російських громадян у Великобританії, яка виглядає сумнівною.

"Але оскільки там багато виглядає сумнівно, то може виникнути ситуація, коли вона буде заарештовувати власність багатих російських чиновників і бізнесменів. Це буде вже дуже болючий крок, оскільки найболючіше місце чиновників - гаманець", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у відповідь у грубій формі заявила про провокації. Проте 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна.