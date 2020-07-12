Вірусологиня з Гонконгу втекла в США і розкрила правду про COVID-19

Вірусологиня з Гонконгу Лі-Мен Янь втекла в США, щоб повідомити правду про дії влади Китаю на початку епідемії коронавірусу (COVID-19).

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Як розповіла вона Fox News, китайське керівництво знало про вірус задовго до того, як повідомило про нього.

За словами вірусологині, її керівники – провідні експерти в сфері вірусології – також ігнорували дослідження, які вона проводила на початку пандемії. При цьому висновки Янь, за її зізнанням, могли б врятувати багато життів.

Вчена заявила, що ще 31 грудня 2019 року її друг, вчений з Центру по контролю і профілактиці захворювань повідомив їй, що вірус може передаватися від людини до людини. Коли вона сказала про це своєму керівнику, "він тільки кивнув". Пізніше керівник просив Янь "мовчати і бути обережною", стверджує вірусологиня.

Крім того, за інформацією Янь, співкерівник референтної лабораторії ВООЗ професор Малик Пейріс знав про ситуацію, проте не вжив жодних дій.

"Я знаю про злочинну діяльність Всесвітньої організації охорони здоров'я, уряду Китаю і Комуністичної партії Китаю", – підкреслила вона.

Вірусологиня зазначила, що після її втечі в США співробітники китайського уряду приїжджали в її рідне місто Циндао, агенти розворитили її квартиру і допитали її батьків.

У свою чергу, представники ВООЗ відкинули звинувачення про приховування інформації. В організації повідомили, що Лі-Мен Янь ніколи не працювала безпосередньо на цю організацію.

Університет Гонконгу звільнив дівчину. А китайське посольство в США повідомило, що вони не знають, хто така Янь, і заявило, що Китай героїчно впорався з пандемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, передова група з ВООЗ вирушила до Китаю, щоб зайнятися розслідуванням походження коронавірусу.