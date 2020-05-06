Світові належить зіткнутися з другою та третьою хвилями поширення коронавірусу COVID-19.

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Такою думкою поділився глава берлінського Інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Вілер. Про це повідомляє Medikforum.

За словами фахівця, незважаючи на те, що в багатьох європейських країнах пандемія пішла на спад, поки рано радіти.

Німецький вірусолог вважає, що світ ще зіткнеться з другою і третьою хвилями COVID-19 realtor.com

"Я спираюсь на те, і це підтверджують фахівці, що будуть друга й третя хвилі поширення інфекції", – зазначив Вілер.

Водночас підкреслив, що, наприклад, німецька система охорони здоров'я готова до нових викликів. Також він зазначив, що влада країни має намір збільшити кількість проведених тестувань на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня низка країн Європи почали підготовку з послаблення карантинних заходів, оскільки впевнені, що поширення коронавірусу взяте під контроль.