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6 травня • оновлено в 23:13
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Вірусолог попередив світ про дві нові хвилі COVID-19

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Світові належить зіткнутися з другою та третьою хвилями поширення коронавірусу COVID-19.

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Такою думкою поділився глава берлінського Інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Вілер. Про це повідомляє Medikforum.

За словами фахівця, незважаючи на те, що в багатьох європейських країнах пандемія пішла на спад, поки рано радіти.

Німецький вірусолог вважає, що світ ще зіткнеться з другою і третьою хвилями COVID-19

Німецький вірусолог вважає, що світ ще зіткнеться з другою і третьою хвилями COVID-19

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"Я спираюсь на те, і це підтверджують фахівці, що будуть друга й третя хвилі поширення інфекції", – зазначив Вілер.

Водночас підкреслив, що, наприклад, німецька система охорони здоров'я готова до нових викликів. Також він зазначив, що влада країни має намір збільшити кількість проведених тестувань на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня низка країн Європи почали підготовку з послаблення карантинних заходів, оскільки впевнені, що поширення коронавірусу взяте під контроль.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
вірус
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