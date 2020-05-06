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6 травня • оновлено в 23:13
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Вірус змінюється: передбачено, що на COVID-19 захворіє 10% населення світу

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Коронавірус COVID-19 швидко розійшовся по світу, проте хворобою могли заразитися не більше ніж 10% населення світу (приблизно 760 млн осіб).

Про це йдеться в дослідженні вчених із Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, Англія, передає CNN.

На думку одного з авторів дослідження Франсуа Балу, вірус почав масово поширюватися по планеті ще наприкінці 2019 року, задовго до виявлення перших випадків COVID-19.

Пандемія COVID-19

Пандемія COVID-19

"Всі ці ідеї знайти нульового пацієнта безглузді, тому що було дуже багато нульових пацієнтів", – пояснив він.

Також було встановлено, що немає підтвердження того, що збудник починає легше передаватися або з більшою ймовірністю спричинює серйозне захворювання.

"Вірус змінюється, але це саме собою не означає, що стає гірше", – зазначив науковець.

Для свого дослідження вчені вивчили зразки COVID-19, взяті у понад 7,6 тисяч пацієнтів у всьому світі. Також було встановлено, що коронавірус наприкінці 2019 року було перенесено до людини від тварини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 6 травня коронавірус офіційно вразив понад 3,7 млн осіб у всьому світі, в Україні кількість хворих досягла майже 13 тисяч осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Англія
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