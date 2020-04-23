Вірус відступає: Італія домоглася гучного успіху в боротьбі з COVID-19

В Італії вперше з початку пандемії COVID-19 за добу вилікувалося більше людей, ніж було зафіксовано нових випадків зараження.

За даними Департаменту цивільної оборони держави, за останні 24 години було виявлено 2 646 інфікованих і зафіксовано ще 464 смерті.

Однак одужали вже 57 576 чоловік, з яких за останню добу – 3 033 людини.

Всього в Італії захворіли майже 190 тисяч осіб, з яких понад 25,5 тисячі померли.

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів, введених через коронавірус. Влада поступово запустить виробництво і дозволять працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.