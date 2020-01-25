Со вчерашнего дня количество погибших от короновируса возросло с 26 до 41 или 42 человек. Статистика, возможно, еще не учла смерть 62 летнего врача Лян Вудонга, который занимался лечением пострадавших от вируса. Таким образом, число погибших почти удвоилось за сутки. Кроме того, несмотря на принимаемые меры по обеспечению режима карантина, количество подтвержденных случаев заболевания перевалило за 1300 человек, против 830 вчера.

Китайские власти уже вводят карантинные мероприятия на всю территорию провинции Хубэй, а это 59 млн человек населения. То есть, на карантине находится количество людей, сопоставимое с населением Франции. И это – только начало.

Расширилась и география распространения вируса. Так, уже есть подтвержденные случаи заболевания в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии. Причем, в каждом случае заболевшие недавно прилетели из китайского города Ухань, который считается эпицентром этого заболевания.

Известно, что в первую очередь вирус убивает людей старшего возраста, которые на момент инфицирования уже были чем-то больны и видимо, имели пониженный иммунитет.

В Китае уже создано 6 медицинских бригад, общей численностью в 1200 человек, которые работают в эпицентре заболевания. Они экипированы в соответствии с требованиями биологической защиты. Туда же направлены военные, которые тоже принимают меры, обычные при применении биологического оружия.

На улицах Ухани уже патрулируют вооруженные наряды в костюмах биологической защиты. Надо понимать, что если военные патрулируют с оружием, то наверное, для этого есть основания и правительство Китая предполагает развитие ситуации таким образом, что возможно применение оружия по населению.

По крайней мере, уже замечены патрули, которые используют аппаратуру для контроля температуры тела у граждан Китая, в местах скопления. Например – на входах и выходах метро, ЖД станциях и аэропортах. Известно, что повышенная температура – первый заметный признак заболевания.

Но ситуация осложняется тем, что пока не вполне понятно, насколько активно, как и через кого передается вирус, а потому – сложно оценить его возможности в плане приспособления к меняющейся ситуации, а в связи с этим – высчитать возможный сценарий его распространения.

По крайней мере, сейчас доступен график, отражающий динамику этой эпидемии.

Как видно, выглядит он весьма тревожно и хоть ВОЗ уже выступила с заявлением о том, что вирус не представляет опасности в плане пандемии, исключить этого никто не может.

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