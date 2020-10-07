Вірменія звинуватила Азербайджан у провокаціях у Нагірному Карабасі

У Вірменії заявили, що азербайджанські військові нібито провокують противника на обстріли, які можуть торкнутися території Ірану.

Про це в Facebook у ссереду, 7 жовтня, повідомив представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян. Зокрема, за його словами, азербайджанці збираються підрозділами вздовж кордону невизнаної республіки Нагірний Карабах і Ірану та нібито намагаються просунутися вперед.

"Не виключено, що азербайджанські підрозділи, без альтернативи, відступають або залишають іранський простір. Щоб уникнути всього цього, думаємо, що іранська сторона, яка напевно все це бачить, повинна запобігти або зобов'язувати утримуватися від такого накопичення", – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що азербайджанська сторона на звинувачення Вірменії поки не відповідала.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив можливість введення в Нагірний Карабах російських миротворців. Глава уряду зазначив, що це питання він готовий обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками.