Вірменія збила три літаки Азербайджану над Нагірним Карабахом: деталі сьомого дня протистоянь

У суботу, 3 жовтня, в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією.

Міноборони Вірменії заявило про три збитих літаки ВПС Азербайджану. Азербайджанські військові, в свою чергу, повідомили про заняття трьох опорних пунктів на території Карабаху.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у сьомий день протистояння:

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян заявив, що збройні сили Азербайджану в суботу ввели в бій нові сили в Нагірному Карабасі.

Прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян додав, що на північному і південному напрямках відбуваються запеклі бої. "Противник сконцентрував велику кількість сили і перейшов у наступ. Вірменські підрозділи припиняють просування противника, завдаючи великих втрат", – стверджує він.

Міноборони Азербайджану повідомило, що війська азербайджанської армії, успішно просуваючись на намічених напрямках, оволоділи новими опорними пунктами і здійснили зачистку території від противника. "У ході бойових дій було знищено значну кількість живої сили, бойової та іншої техніки, а також озброєння противника", – йдеться в повідомленні.

Єдиний інформаційний центр при уряді Вірменії підтвердив загибель одного і поранення чотирьох чоловік в п'ятницю при ракетній атаці ВС Азербайджану на Степанакерт.

Над Нагірним Карабахом збиті три літаки ВПС Азербайджану, повідомило Міноборони Вірменії.

"Президент республіки Нагірний Карабах" Араік Арутюнян заявив, що вирушає на фронт разом зі спецназом. "Це наша остання битва, в якій ми переможемо разом. Я з вами до Перемоги. До зброї!" – написав він у Facebook.

Прессекретар Арутюняна Ваграм Погосян озвучив інформацію про 3 тис. убитих з боку Азербайджану.

Мінська група ОБСЄ закликала до перемир'я в Карабасі, щоб винести останки загиблих з поля бою.

МЗС Франції рекомендувало громадянам республіки обмежити поїздки до Вірменії за винятком невідкладних причин.

Держсекретар США Майкл Помпео в бесіді з журналістами висловив надію, що дані про перекидання сирійських ісламістів через турецький Газіантеп в зону конфлікту в Нагірному Карабасі виявляться невірними.

В.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер в суботу відправиться з візитом до Туреччини, щоб обговорити з турецькими колегами в тому числі "ситуацію на Кавказі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками.