Вірменія збила три літаки Азербайджану над Нагірним Карабахом: деталі сьомого дня протистоянь

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Світ
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  • На північному і південному напрямках в Нагірному Карабасі відбуваються запеклі бої

  • В ході бойових дій знищено значну кількість живої сили і техніки з обох сторін

  • Мінська група ОБСЄ закликала до перемир'я, щоб винести останки загиблих з поля бою

У Карабасі триває військове протистояння між Азербайджаном і Вірменією

У суботу, 3 жовтня, в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися військові протистояння між Азербайджаном і Вірменією.

Міноборони Вірменії заявило про три збитих літаки ВПС Азербайджану. Азербайджанські військові, в свою чергу, повідомили про заняття трьох опорних пунктів на території Карабаху.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій у сьомий день протистояння:

  • Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованесян заявив, що збройні сили Азербайджану в суботу ввели в бій нові сили в Нагірному Карабасі.

  • Прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян додав, що на північному і південному напрямках відбуваються запеклі бої. "Противник сконцентрував велику кількість сили і перейшов у наступ. Вірменські підрозділи припиняють просування противника, завдаючи великих втрат", – стверджує він.

  • Міноборони Азербайджану повідомило, що війська азербайджанської армії, успішно просуваючись на намічених напрямках, оволоділи новими опорними пунктами і здійснили зачистку території від противника. "У ході бойових дій було знищено значну кількість живої сили, бойової та іншої техніки, а також озброєння противника", – йдеться в повідомленні.

  • Єдиний інформаційний центр при уряді Вірменії підтвердив загибель одного і поранення чотирьох чоловік в п'ятницю при ракетній атаці ВС Азербайджану на Степанакерт.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.

  • Над Нагірним Карабахом збиті три літаки ВПС Азербайджану, повідомило Міноборони Вірменії.

  • "Президент республіки Нагірний Карабах" Араік Арутюнян заявив, що вирушає на фронт разом зі спецназом. "Це наша остання битва, в якій ми переможемо разом. Я з вами до Перемоги. До зброї!" – написав він у Facebook.

  • Прессекретар Арутюняна Ваграм Погосян озвучив інформацію про 3 тис. убитих з боку Азербайджану.

  • Мінська група ОБСЄ закликала до перемир'я в Карабасі, щоб винести останки загиблих з поля бою.

  • МЗС Франції рекомендувало громадянам республіки обмежити поїздки до Вірменії за винятком невідкладних причин.

  • Держсекретар США Майкл Помпео в бесіді з журналістами висловив надію, що дані про перекидання сирійських ісламістів через турецький Газіантеп в зону конфлікту в Нагірному Карабасі виявляться невірними.

  • В.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер в суботу відправиться з візитом до Туреччини, щоб обговорити з турецькими колегами в тому числі "ситуацію на Кавказі".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня азербайджанська сторона атакувала противника безпілотниками.

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