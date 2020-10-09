Вірменія заявила про знищення семи безпілотників Азербайджану

Вірменія заявила про знищення 8 жовтня ввечері семи безпілотних літальних апаратів Азербайджану в районі міста Варденіс.

Як повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, безпілотники збили у проміжку з 19:30 по 21:20 (з 20:30 по 22:20 за Києвом).

"У проміжку з 19:30 по 21:20 в районі Варденіса було збито 7 БПЛА противника", – йдеться в повідомленні.

Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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