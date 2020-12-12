Азербайджан пішов у новий наступ у Карабасі: Росія і Вірменія відреагували

У суботу, 12 грудня, військові Азербайджану відновили наступальні дії на півдні Нагірного Карабаху.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Вірменії. Уточнюється, що нападу піддалися населені пункти в Гадрутському районі, що не перейшли під контроль Баку.

"12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Старий Таглар-Хцаберд Республіки Арцах", – уточнили в Міноборони.

Також у Міністерстві оборони Росії заявили про перший випадок порушення режиму припинення вогню з моменту завершення конфлікту. Уточнюється, що з моменту завершення бойових дій і початку миротворчої операції РФ у регіоні режим припинення вогню порушено вперше.

"Російським контингентом миротворчих сил триває виконання завдань на території Нагірного Карабаху. На двадцяти трьох спостережних постах російськими миротворцями ведеться цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню. 11 грудня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню в Гадрутському районі", – йдеться в бюлетені Міноборони Росії.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що напередодні були здійснені теракти проти військовослужбовців ЗС Азербайджану.

За нападами, за словами Алієва, стоять вірменські бойовики або вірменська армія.

Нагадаємо, 10 грудня, в Баку пройшов військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На ньому були присутні президент Азербайджану Ільхам Алієв і глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Крім того, за місяць до параду, 10 листопада, почали діяти домовленості про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху між Азербайджаном, Вірменією і Росією, згідно з яким сторони конфлікту залишаються на позиціях, які займали на той момент. Водночас велика частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

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