Вірменія заявила про 200 убитих військових Азербайджану

У Міноборони Вірменії заявили, що в ході військового конфлікту в Нагірному Карабасі збройні сили Азербайджану втратили убитими близько 200 військовослужбовців.

Про це повідомив представник міністерства оборони Вірменії Арцруни Ованнісян, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, загинули близько 200 азербайджанських військовослужбовців, знищено 30 одиниць бронетехніки, 20 безпілотників", – зазначив він.

Крім того, зі слів Ованнісяна, були поранені майже 100 вірменських військових. Стан здоров'я 90 осіб – нормальний, інших доставили у військовий госпіталь у Єреван.

Відзначимо, що раніше повідомлялося, що під час конфлікту в невизнаній Нагірному Карабасі загинули 16 військових з вірменської сторони, понад 100 отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії та невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.