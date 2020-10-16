Вірменія запросила перемир'я в Карабасі – Азербайджан
Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс".
"Ініціативу про перемир'я виявила Вірменія, коли побачила, як вони можуть утримати окуповані землі. Ми пішли їм на зустріч із гуманітарною метою для обміну тілами й полоненими. Але ми пішли на це з тією умовою, щоб відновилися предметні переговори, водночас без зміни їхнього формату. Але, як ми побачили, вони використовували перемир'я у своїх цілях", – розповів він.
За його словами, Вірменія атакувала Азербайджан, піддавши Гянджу ракетно-артилерійському обстрілу, а також інших міста, чим грубо порушила режим перемир'я.
Також Алієв заявив, що в Баку є відомості про перевезення зброї в Єреван з РФ контрабандою на цивільних літаках, але водночас Москва говорила, що не надсилає зброю Єревану. Він додав, що Іран і Грузія закрили свої кордони для постачання озброєння Вірменії.
Президент Азербайджану наголосив, що не має наміру просити військової допомоги в Туреччини чи Пакистану. Також ще рано говорити про введення миротворців у Карабах.
Нагадаємо, що раніше військові позиції Азербайджану в Карабасі піддалися потужним артилерійським ударам із боку Вірменії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку та Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут в Нагірному Карабасі і низки сіл. За його словами, територіальна цілісність країни була відновлена. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час воєнного конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.