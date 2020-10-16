Вірменія запросила перемир'я в Карабасі – Азербайджан

Вірменія запросила в Азербайджану перемир'я в зоні воєнного конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс".

"Ініціативу про перемир'я виявила Вірменія, коли побачила, як вони можуть утримати окуповані землі. Ми пішли їм на зустріч із гуманітарною метою для обміну тілами й полоненими. Але ми пішли на це з тією умовою, щоб відновилися предметні переговори, водночас без зміни їхнього формату. Але, як ми побачили, вони використовували перемир'я у своїх цілях", – розповів він.

За його словами, Вірменія атакувала Азербайджан, піддавши Гянджу ракетно-артилерійському обстрілу, а також інших міста, чим грубо порушила режим перемир'я.

Також Алієв заявив, що в Баку є відомості про перевезення зброї в Єреван з РФ контрабандою на цивільних літаках, але водночас Москва говорила, що не надсилає зброю Єревану. Він додав, що Іран і Грузія закрили свої кордони для постачання озброєння Вірменії.

Президент Азербайджану наголосив, що не має наміру просити військової допомоги в Туреччини чи Пакистану. Також ще рано говорити про введення миротворців у Карабах.

Нагадаємо, що раніше військові позиції Азербайджану в Карабасі піддалися потужним артилерійським ударам із боку Вірменії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: