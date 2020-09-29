Вірменія захотіла об'єднатися з невизнаним Нагірним Карабахом

У Вірменії заявили про можливість військово-політичного союзу з "республікою Нагірний Карабах" через поновлення воєнних дій у регіоні.

Таку позицію передала представниця правлячої в країні парламентської фракції "Мій крок" Ліліт Макунц. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, депутати партії допустили можливість пошуку "пропорційних дій" із невизнаним Карабахом.

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"У ситуації, що склалася, паралельно розвитку подій, активно обговорюються можливі пропорційні дії. Зокрема, висновок військово-політичного союзу з Арцахом", – зазначила Макунц.

Зі свого боку в Міністерстві оборони Вірменії додали, що дії Азербайджану не залишають іншого виходу, як перейти до "застосування ударних систем великої дальності й руйнівної сили".

Скриншот повідомлення. Facebook Lilit Makunts

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Карта щодо конфлікту в Нагірному Карабасі

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