Вірменія та Азербайджан відновили збройні зіткнення: працювали диверсанти

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на четвер, 16 липня, знову відбулися збройні зіткнення.

Прессекретарка міноборони Вірменії Шуша Степанян в Facebook повідомила про запобігання роботи іноземних диверсантів.

"Вночі військовослужбовці ЗС Вірменії, що знаходяться на передовій, помітили пересування противника. Перейшовши до кругової оборони, вірменські підрозділи припинили спробу диверсійного проникнення. Після запеклого бою противник, несучи втрати, був відкинутий назад", – написала вона.

З її слів, азербайджанська сторона провела артилерійський обстріл сіл Айгепар і Мовсес, використовуючи гаубицю Д-30.

"Вогонь в даний момент триває. Підрозділи збройних сил Вірменії нейтралізують провокації азербайджанських ВС", – додала Степанян.

У свою чергу, пресслужба Міноборони Азербайджану повідомила, що вранці, 16 липня, вірменська сторона також перейшла до активних дій.

"Підрозділи збройних сил Вірменії знову зробили спробу атакувати наші позиції на ділянці Товузського району азербайджано-вірменської державного кордону. У той же час села Агдам, Дондар Гушчу і Вахідлі Товузського району були обстріляні з великокаліберної зброї і мінометів. Серед цивільного населення постраждалих немає. В даний час на цьому напрямку йдуть бої. Наші підрозділи контролюють оперативну обстановку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Баку після ескалації в Нагірному Карабасі військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном тисячі людей провели мітинг на підтримку своєї армії і з вимогою оголошення термінової мобілізації.