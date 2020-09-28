Вірменія та Азербайджан десятки років воюють за Нагірний Карабах: історичні фото

Між Азербайджаном і Вірменією 27 вересня фактично розгорілася друга війна через "республіку Нагірний Карабах". Вона розпочалася в 1987 році й закінчилася у 1994-му, коли сторони досягли режиму припинення вогню.

Весь цей час мінська група країн-членів ОБСЄ намагалася вирішити конфлікт, шукаючи шляхи його мирного врегулювання, але марно. OBOZREVATEL представляє добірку фотографій подій у невизнаному Карабасі, де на 33-му році протистояння виникло нове загострення, поновилися бої і знову пролилася кров (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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Як відомо, район Нагірного Карабаху був спірною територією між Вірменією і Азербайджаном, починаючи ще з часів розпаду Російської імперії. Уже тоді за нього воювали, але без особливого успіху.

Пізніше у країн почався "радянський період", коли керівництво СРСР вирішило, що Карабах увійде до складу Азербайджанської РСР на правах автономії. Однак у результаті проблема не вирішилася. Станом на кінець 1980-х населення району більш ніж на 70% становили вірмени. Хоча подібна ситуація була і раніше, чому там і виникали сутички.

У 1987 році в Нагірному Карабасі почалися заворушення, які переросли не просто в зіткнення, а вже під час війни. У ній (1992-1994 роки) брали участь численні іноземні найманці. Втрати з обох сторін в цей період склали приблизно 30 тисяч чоловік. Влада Азербайджану оцінили свої втрати приблизно в 20 тисяч військових і цивільних. Ще мільйон людей стали біженцями.

У вересні 1991 року було проголошено створення "республіки Нагірний Карабах", яку не визнала навіть Вірменія. Бойові дії там закінчилися в травні 1994 року. Тоді ж було підписано Бішкекський протокол про припинення вогню, а сам конфлікт перейшов у статус "замороженого".

Нагірний Карабах отримав фактичну незалежність від Азербайджану. Водночас територіальна структура невизнаної республіки специфічна: до її складу потрапили майже 14% колишньої Азербайджанської РСР і в той же час Азербайджан контролював 15% заявленої території Нагірного Карабаху.

Сьогодні, хоч і не вперше за 33 роки, конфлікт там має реальну можливість вилитися в повномасштабну війну між Вірменією і Азербайджаном.

OBOZREVATEL показує історію конфлікту в Нагірному Карабасі яскравішими фото різних періодів.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня влада Вірменії і Азербайджану заявила, що під час боїв у невизнаній Нагірному Карабасі країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки. Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.