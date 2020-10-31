Вірменія попросила у Путіна захисту в Карабасі

У суботу, 31 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну з проханням про допомогу від "азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху".

Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, в листі, зокрема, повідомляється про нібито перекидання "іноземних озброєних терористів із Близького Сходу" і їх участь у бойових діях в Нагірному Карабасі.

"З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РА, які вже мали місце, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати", – підкреслили у відомстві.

Пашинян нагадав Путіну про союзницькі відносини між Вірменією та Росією і статтю 2 "Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту того дня збройні сили Азербайджану втратили вбитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан і Вірменія в черговий раз домовилися про припинення вогню в Карабасі. Воно вступило в силу 26 жовтня, однак відразу було зірвано.