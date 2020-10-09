Вірменія погодилася продовжити переговори щодо Карабаху: заговорили про перемир'я

Вірменія готова до відновлення мирного процесу щодо Нагірного Карабаху відповідно до заяв Мінської групи.

Як повідомляє ТАСС, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. При цьому він звинуватив Азербайджан і Туреччину в діях, спрямованих "не тільки проти Карабаху, а й проти Вірменії".

Відзначається, що 9 жовтня для консультацій щодо Карабаху прилетять глави МЗС Вірменії і Азербайджану.

На зустрічі глав МЗС РФ, Вірменії і Азербайджану в Москві буде обговорюватися тільки питання припинення вогню, пише ТАСС з посиланням на заяву вірменських дипломатів.

За інформацією AFP, сторони конфлікту можуть укласти перемир'я 9 жовтня ввечері або 10 жовтня вранці.

У Кремлі заявили, що перемовини щодо Карабаху за участю глав МЗС почнуться в Москві о 15:00 9 жовтня.

Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

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