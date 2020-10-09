Вірменія погодилася продовжити переговори щодо Карабаху: заговорили про перемир'я
На п'ятницю заплановані консультації щодо перемир'я в Карабасі
На перемовинах обговорюватиметься лише одне питання
Названо час початку зустрічі
Вірменія готова до відновлення мирного процесу щодо Нагірного Карабаху відповідно до заяв Мінської групи.
Як повідомляє ТАСС, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. При цьому він звинуватив Азербайджан і Туреччину в діях, спрямованих "не тільки проти Карабаху, а й проти Вірменії".
Відзначається, що 9 жовтня для консультацій щодо Карабаху прилетять глави МЗС Вірменії і Азербайджану.
На зустрічі глав МЗС РФ, Вірменії і Азербайджану в Москві буде обговорюватися тільки питання припинення вогню, пише ТАСС з посиланням на заяву вірменських дипломатів.
За інформацією AFP, сторони конфлікту можуть укласти перемир'я 9 жовтня ввечері або 10 жовтня вранці.
У Кремлі заявили, що перемовини щодо Карабаху за участю глав МЗС почнуться в Москві о 15:00 9 жовтня.
Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.
Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
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