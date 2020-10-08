Вірменія обстріляла "Смерчем" місто в Азербайджані, є жертви, – журналіст
Обстріл трапився за 30 км від лінії фронту
Загинула одна особа та троє отримали поранення
Вірменія обстріляла азербайджанське місто Барда. Внаслідок обстрілу загинула одна особа та кілька отримали поранення.
Про це в Телеграм-канал повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, зазначивши, що обстріл трапився в четвер, 8 жовтня.
"Зі мною таке вперше. Сьогодні ракета потрапила в те кафе, де я вечеряв із колегами за кілька днів до обстрілу. Загинула жінка, ще троє поранених. Азербайджанське місто Барда дуже далеко від лінії фронту – 30 км. Судячи з відстані, артилерія не могла сюди дістати. Тому, вірменська сторона стріляла ракетою. Ймовірно, "Смерч", – написав він.
Цаплієнко підкреслив, що навколо місця обстрілу немає жодного військового об'єкта.
"Жодної людини у військовій формі. Можливо, це просто випадок. А, можливо, і ні. Адже це кафе з традиційною кухнею облюбували іноземні журналісти, які працюють на новій кавказькій війні", – додав журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 5 жовтня, вірменські військові обстріляли касетними снарядами місто Барда (Азербайджан). Під обстріл потрапили також журналісти.