Вірменія обстріляла 'Смерчем' місто в Азербайджані, є жертви, – журналіст

Вірменія обстріляла азербайджанське місто Барда. Внаслідок обстрілу загинула одна особа та кілька отримали поранення.

Про це в Телеграм-канал повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, зазначивши, що обстріл трапився в четвер, 8 жовтня.

"Зі мною таке вперше. Сьогодні ракета потрапила в те кафе, де я вечеряв із колегами за кілька днів до обстрілу. Загинула жінка, ще троє поранених. Азербайджанське місто Барда дуже далеко від лінії фронту – 30 км. Судячи з відстані, артилерія не могла сюди дістати. Тому, вірменська сторона стріляла ракетою. Ймовірно, "Смерч", – написав він.

Цаплієнко підкреслив, що навколо місця обстрілу немає жодного військового об'єкта.

"Жодної людини у військовій формі. Можливо, це просто випадок. А, можливо, і ні. Адже це кафе з традиційною кухнею облюбували іноземні журналісти, які працюють на новій кавказькій війні", – додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, 5 жовтня, вірменські військові обстріляли касетними снарядами місто Барда (Азербайджан). Під обстріл потрапили також журналісти.