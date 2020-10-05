Вірменія обстріляла Азербайджан касетними снарядами та 'Смерчем', є жертви. Ексклюзивне відео

У понеділок, 5 жовтня, вірменські військові обстріляли касетними снарядами місто Барда (Азербайджан).

Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події. Відзначається, що кількість поранених і вбитих серед мирного населення поки невідомо. Додамо, що під обстріл потрапили журналісти.

Місто Барда розташовано на Карабахській рівнині в 260 км від столиці Баку, на притоці Кури ріки Тертер. Місто знаходиться недалеко від прифронтової зони.

Підкреслимо, що раніше Міністерство оборони Азербайджану повідомило про обстріл міста Гянджа з території Вірменії. При цьому Міноборони Вірменії спростувало заяву Баку про обстріл Гянджі з їх території.

Однак наш кореспондент в Гянджі розповів, що вірменська сторона застосувала реактивну систему залпового вогню "Смерч". Уже відомо, що одна особа загинула і є кілька поранених.

"Ватажок невизнаного Нагірного Карабаху заявив, нібито в Гянджі знаходяться військові об'єкти, тому по місту був проведений обстріл. Він попередив, що обстріли по військових об'єктах продовжаться навіть по мирних містах. При цьому Азербайджан заявив, що розширять лінію фронту, якщо обстріли не припиняться" , – повідомив кореспондент.

OBOZREVATEL опублікував ексклюзивне відео з Гянджі після обстрілу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вірменії заявили, що азербайджанські військові обстріляли територію Нагірного Карабаху з реактивної системи залпового вогню "Смерч".