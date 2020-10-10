Вірменія і Азербайджан знову звинуватили один одного в обстрілі

Азербайджан і Вірменія знову звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню після того, як глави МЗС обох країн підтвердили прихильність до досягнутих домовленостей про перемир'я.

Вірменське Міністерство закордонних справ заявило про удари по населених пунктах Сюнікської області Вірменії, передає "Інтерфакс".

Також, як повідомляє Armenpress, був обстріляний Степанкерт, який вважається столицею невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки". Так званий "омбудсмен НКР" уточнив, що по місту були випущені дві ракети. Відповідальність за обстріл вірменська сторона покладає на азербайджанських військових.

Зі свого боку Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що Збройні сили Вірменії обстріляли місто Тертер.

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