Вірменія та Азербайджан показали нові бої у Нагірному Карабасі

Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео боїв в невизнаній республіці Нагірний Карабах, які відбувалися 28 вересня.

Відео з вірменської сторони розповсюдила прессекретарка Міноборони країни Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook. На кадрах видно, як вірменська артилерія знищує зміцнення і бронетехніку противника.

Раніше вона повідомляла, що вірменські підрозділи на кількох напрямках лінії зіткнення в Карабасі відбили атаки ВС Азербайджану, на окремих ділянках вжили відповідні дії, завдавши шкоди противнику в живій силі і техніці.

Шушан Степанян / Facebook

Міністерство оборони Азербайджану також опублікувало кадри нічних боїв в Нагірному Карабасі. За інформацією відомства була знищена колона бронетехніки ВС Вірменії, танк, одна машина і артилерійська батарея.

Відзначимо, станом на ранок 29 вересня в районі невизнаного Нагірного Карабаху тривають бойові дії. Ситуація на кордоні Вірменії та Азербайджану загострилася вранці 27 вересня. Баку і Єреван звинуватили в порушенні перемир'я один одного.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він знаходиться, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня уряду Вірменії і Азербайджану заявили, що в ході боїв у невизнаному Нагірному Карабасі країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки. Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.