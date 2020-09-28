Вірменія і Азербайджан почали другий день військових дій: справа дійшла до ЄСПЛ. Усі деталі

У невизнаному Нагірному Карабаcі почався другий день військового конфлікту, який загострився в неділю, 27 вересня. Влада Вірменії і Азербайджану заявила, що в ході боїв країни вже втратили сотні людей та десятки одиниць бронетехніки.

Країни також звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в регіоні.

Другий день бойових дій

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що за станом на ранок понеділка, 28 вересня, Збройні сили Вірменії втратили понад 550 військовослужбовців, передає "Інтерфакс-Азербайджан".

"Азербайджанська армія знищила 22 танка і іншу важку бронетехніку, 15 одиниць ЗРК "Оса", 18 безпілотників, 8 артилерійських установок, 3 склади з боєприпасами. Крім того, знищено понад 550 військовослужбовців", – повідомили агентству в Міноборони.

Разом з тим, представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян повідомляв про загибель з обох сторін конфлікту близько 200 військовослужбовців.

Зі свого боку, заступник держсекретаря США Стівен Біган звернувся до міністрів закордонних справ Азербайджану і Вірменії із закликом негайно припинити бойові дії. У Штатах заявили, що участь зовнішніх сторін в конфлікті "було б вкрай марним і тільки посилило б регіональну напруженість". "Ми закликаємо сторони працювати з співголовами Мінської групи ОБСЄ, щоб якомога швидше повернутися до предметних переговорів", – сказано в зверненні на сайті Держдепу.

Азербайджан і Вірменія звернулися до міжнародних організацій щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Як пише Trend, в повідомленні Генпрокуратури Азербайджану говориться, що "з метою чергового викриття на міжнародній арені агрессорской суті Вірменії, введення проти країни-агресора передбачених міжнародним правом санкцій буде зроблено звернення в ряд міжнародних організацій, в тому числі Радбез ООН, для організації особливого міжнародного трибуналу".

За інформацією Радіо Азатутюн, Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою застосувати щодо Азербайджану забезпечувальну міру.

"А саме: зобов'язати Азербайджан припинити бомбардування цивільних об'єктів на всій протяжності кордону з Вірменією і лінії зіткнення з Нагорним Карабахом, зобов'язати Азербайджан утримуватися від невибіркових наступальних дій і від використання в якості мішеней громадян, цивільні об'єкти та населені пункти", – відзначається в повідомленні, поширеному представником Вірменії в ЄСПЛ.

Що відбувалося в Нагірному Карабасі 27 вересня

Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.

"Ми повинні відновити історичну справедливість. Ми повинні зробити це для відновлення територіальної цілісності Азербайджану", – сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв, підкресливши, що що Баку не погодиться на її половинчасте рішення конфлікту.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зазначив, що визнання незалежності "Нагірного Карабаху" знаходиться на порядку уряду Вірменії. Також він закликав міжнародне співтовариство застосувати всі важелі, щоб "утримати Туреччину від втручання в конфлікт, що остаточно дестабілізує ситуацію".

Так званий президент "НКР" оголосив в Карабасі військовий стан. Уряд Вірменії також оголосив у країні воєнний стан і загальну мобілізацію. Підкреслимо, що з 00:00 28 вересня Алієв ввів військовий стан на всій території Азербайджану. У ряді міст і районів країни, в тому числі в Баку, вводиться комендантська година з 21:00 до 06:00.

В результаті боїв постраждали "столиця" Нагорного Карабаху Степанакент і інші населені пункти. Повідомляється про 14 поранених і 12 загиблих, самопроголошений Нагорний Карабах заявив про 16 постраждалих цивільних і 100 військових. Інформація про поранених і загиблих уточнюється.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано до сих пір.