Вірменія і Азербайджан підписали заяву про припинення війни в Карабасі, – Пашинян

Юрій Сергієнко Світ 00:02, 10.11.2020 Оновлено: 00:12, 10.11.2020

Між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Facebook. Він зазначив, що це було важким рішенням.

За його словами, заява набуде чинності о 01:00 10 листопада.

"Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни о 01:00. Текст вже опублікованого заяву невимовно болюче для мене особисто і для нашого народу", – підкреслив глава уряду.

Пашинян зазначив, що ухвалив таке рішення "після глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають". Він назвав це "можливим найкращим рішенням ситуації, що склалася".

Новина оновлюється ...

Коментувати
Світ

Дивіться також

Медична система України не витримає понад 20 тисяч хворих на COVID-19 на добу, – Ляшко

Час польоту балістичної ракети від Пхеньяна до Берліна – 25 хвилин

Вакцина-кандидат від COVID-19 показала понад 90% ефективності – Pfizer

COVID-19 у Зеленського і Єрмака: нехай побудуть у шкурі простого люду

Україна перейшла на другий етап реагування на COVID-19, – Ляшко