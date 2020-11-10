Вірменія і Азербайджан підписали заяву про припинення війни в Карабасі, – Пашинян

Між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у Facebook. Він зазначив, що це було важким рішенням.

За його словами, заява набуде чинності о 01:00 10 листопада.

"Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни о 01:00. Текст вже опублікованого заяву невимовно болюче для мене особисто і для нашого народу", – підкреслив глава уряду.

Пашинян зазначив, що ухвалив таке рішення "після глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають". Він назвав це "можливим найкращим рішенням ситуації, що склалася".

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