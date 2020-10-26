Вірменія і Азербайджан домовилися про чергове перемир'я в Карабасі

Вірменія і Азербайджан знову домовилися про припинення вогню в невизнаному Нагірному Карабасі. Воно повинно вступити в силу 26 жовтня.

Про це повідомляє "Радіо свобода" і державний секретар США Майк Помпео в Twitter. За його словами, сторони взяли на себе зобов'язання дотримуватися режиму припинення вогню з опівночі понеділка.

Домовленостей досягли Міністерства закордонних справ за посередництва заступника держсекретаря США Стівена Бігуна.

"Гуманітарне припинення вогню почне діяти о 8 ранку по локальному часу (12 ночі за стандартним східним часом) 26 жовтня 2020 року. Сполучені Штати сприяли інтенсивним переговорам між міністрами закордонних справ і співголовами Мінської групи з метою підштовхнути Вірменію і Азербайджан ближче до мирного вирішення Нагірно-Карабахського конфлікту", – відзначили в Держдепі.

Відзначається, що Вірменія і Азербайджан повертаються до угоди від 10 жовтня, якою раніше проголошувався режим тиші.

У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагорний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано до сих пір.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, самопроголошений Нагірний Карабах повідомив, що головне місто "республіки" – Степанакерт (Ханкенді) – піддався обстрілу в ніч на 24 жовтня.