Вірменія допустила використання військової бази РФ в конфлікті з Азербайджаном

Розташовану у Вірменії російську військову базу можуть використати в конфлікті з Азербайджаном у разі розширення масштабу воєнних дій у Нагірному Карабасі.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян на зустрічі з російськими журналістами в Єревані в середу, передає "Інтерфакс". Він сказав, що ця військова база є невіддільною частиною системи безпеки Вірменії.

"У конкретних ситуаціях потенціал бази має використовуватися", – зазначив він.

За його словами, на цьому етапі широкомасштабної війни в зоні карабаського конфлікту "не сформувалася необхідність використання потенціалу". "Але у нас непередбачувана ситуація, і ніхто точно не може передбачити подальший розвиток", – уточнив Пашинян.

Він також наголосив, що Вірменія не вважає за можливе проведення тристоронньої зустрічі з азербайджанською та російською сторонами з питання карабахського врегулювання.

"Під час інтенсивних військових дій не дуже доречно говорити про саміт Вірменія-Азербайджан-Росія. Для переговорів потрібна відповідна атмосфера й умови", – пояснив глава вірменського уряду.

Пашинян додав, що Вірменія завжди була готова до мирного врегулювання карабаської проблеми. "Але це не означає, що Вірменія або Карабах готові до розв'язання питання на шкоду своїх національних інтересів і безпеки", – сказав він.

Зазначимо, що у вірменському місті Гюмрі розташована 102-га військова база РФ, яка є найбільшим російським військовим об'єктом у Закавказзі.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – перебувають під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

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