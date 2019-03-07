Вирізали серця живим дітям: у Перу знайшли масштабне ритуальне поховання

У Перу в похованні XV століття виявили останки декількох сотень дітей і тварин. Усього знайшли 137 скелетів хлопчиків і дівчаток у віці від 5 до 14 років.

Розкопки проходили шість років під керівництвом групи вчених із різних країн, пише The Independent. Під час дослідження останків виявили поранення, які вказують на жорстокі методи вбивства, ймовірно, з метою жертвопринесення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За оцінками дослідників, загиблі жили приблизно в 1450 році й належали до народу чиму.

Сліди порізів і вивернуті стегна дітей вказували на те, що грудні клітини були розкриті для видалення серця. Відсутність додаткових порізів вказує на те, що моторошну процедуру виконував професійний жрець.

"Це археологічне відкриття стало несподіванкою для всіх нас – ми не бачили раніше нічого подібного", – заявив археолог Джон Верано.

The Independent

Крім дітей, у похованні знайшли і останки тварин, також убитих ритуальним методом. Однак вони були поховані мордами на схід, а діти – обличчями на захід. На деяких із них були одягнені головні убори, а також розфарбовані обличчя.

The Independent

Вчені припускають, що причиною масового жертвопринесення міг стати аномальний дощ, оскільки під скелетами був товстий шар бруду, який вказує на зливи і повінь.

Як писав OBOZREVATEL, колишній нападник збірної Габону з футболу Шива Н'Зігу розповів, що заради його успішної кар'єри в свій час була вбита його мати. За його словами, жертвопринесення заради успіху в бізнесі зробив його батько.

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