Вирішують в обхід України? У Європі розкрили план з порятунку Донбасу

Захід не зможе вирішити питання Донбасу, тому що Європа готова підтримувати Україну, але не воювати замість неї.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" озповів глава берлінського офісу Європейської Ради з міжнародних відносин Йозеф Яннінг.

"Я не вважаю, що Захід намагається вирішити питання Донбасу і Криму в обхід України. Я думаю, що Захід не зможе вирішити питання Донбасу. Європейська позиція полягає в розширенні санкцій проти Росії. Ми робимо це кожні шість місяців – йдуть дебати і приймаються рішення. Але європейські лідери знають, що не в їх силах вирішити цей конфлікт. Щось треба зробити між Україною і Росією. Україна в слабкій позиції, а Росія в сильній. Тому європейський підхід - організувати кроки, щоб вирішити конфлікт", – повідомив він.

Яннінг додав, з європейської точки зору Мінські угоди спрямовані на те, щоб взагалі зупинити бойові дії і дозволити Україні сконцентруватися над іншими питаннями в політичному порядку денному.

"Але таким чином проблему Донбасу не вирішити, тому що немає політичної волі з обох сторін. Питання Донбасу не можна вирішити військовим шляхом, тому що Україна не зможе виграти бій – ситуація тільки погіршиться. Європейська позиція, як бачите, - підтримувати Україну, а не воювати замість неї ", – повідомив він.

Донецьк

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті G-20 просили російського колегу Володимира Путіна сприяти реальних зрушень по Мінським домовленостями, а вони в свою чергу готові поетапно скасовувати санкції проти Росії.

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