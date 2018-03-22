"Вирішити проблему України": Трамп пояснив дзвінок Путіну після виборів

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що дзвонив лідерові РФ Володимиру Путіну з метою привітати його з перемогою на президентських виборах.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, розкритикувавши ЗМІ, які засудили його за цей вчинок.

"Я подзвонив президенту Росії Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах (у минулому Обама теж дзвонив йому). Фейкові ЗМІ зійшли з розуму, тому що хотіли, щоб я критикував його. Вони помиляються! Налагодження відносин із Росією (та іншими) - це добре, а не погано", - написав Трамп.

Він заявив, що Росія може допомогти вирішити проблеми навколо України, КНДР, Сирії, ІГІЛ, Ірану, а також із "майбутньою гонкою озброєння".

"Буш намагався налагодити відносини, але йому не вистачило кмітливості. Обама та Клінтон намагалися, але в них не було енергії або хімії (згадайте перезавантаження)", - додав Трамп.

Як писав "Обозреватель", республіканці розкритикували Трампа через привітання Путіна на президентських виборах. Також главу США засудив сенатор Джон Маккейн.