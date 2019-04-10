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"Вирішили забрати!" У США пояснили різницю між Голанами та Кримом

3.4тЧитати матеріал російською

Глава Держдепу США Майк Помпео заявив, що Вашингтон визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, але не визнає окупований Крим частиною Росії.

Держсекретар зазначив, що Ізраїль заволодів Голанськими висотами, коли він оборонявся і знаходився під атаками, передає ТАСС.

"Немає більш різних ситуацій, ніж ці ... Вони (Ізраїль) отримали цю територію, щоб продовжувати захищати себе", – підкреслив він.

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При цьому Росія не була в позиції сторони, що обороняється, додав Помпео.

"Вона (РФ) в зручний для себе момент вирішила забрати землю у народу, який не уявляв для неї ніякої загрози", – акцентував Держсекретар, додавши, що ситуації "абсолютно різні".

Він також назвав поганою системою політичну практику, в ході якої атакуюча сторона втрачає частину своєї території, а потім отримує її назад, тому що "не досягла успіху в цьому".

"Виходить так, що агресія не тягне за собою ніякої розплати. Припустимо, ви вчинили напад, яке завершилася невдачею, і у вас відняли частину вашої землі. А потім ви отримуєте цю землю назад", – додав Помпео.

Окупований Крим

Окупований Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв анексувати території на Західному березі річки Йордан.

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Особа
Майк Помпео
Місце
Ізраїль
Теги
Держдеп СШАдержсекретар
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Макарский Александр
Макарский Александр
Треба попросить американских братыв,шо бы шли негайно вызволять Крым!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
В случае с Голанами израильская армия вторглась на территорию суверенного государства и захватила их в результате боевых действий, местное население никто не спрашивал.В Крыму российская армия находилась на законных основаниях и ни в кого не стреляла, лишь обеспечив безопасность инициированного местным парламентом референдума, на котором большинство крымчан высказались за вхождение в состав России. Разница в том, что в случае с Голанами была аннексия, а с Крымом сецессия
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an and
an and
Да вообщем сказал как есть и люди думающие и умеющие сложить два плюс два это и так понимают!
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