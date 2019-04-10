"Вирішили забрати!" У США пояснили різницю між Голанами та Кримом

Глава Держдепу США Майк Помпео заявив, що Вашингтон визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, але не визнає окупований Крим частиною Росії.

Держсекретар зазначив, що Ізраїль заволодів Голанськими висотами, коли він оборонявся і знаходився під атаками, передає ТАСС.

"Немає більш різних ситуацій, ніж ці ... Вони (Ізраїль) отримали цю територію, щоб продовжувати захищати себе", – підкреслив він.

При цьому Росія не була в позиції сторони, що обороняється, додав Помпео.

"Вона (РФ) в зручний для себе момент вирішила забрати землю у народу, який не уявляв для неї ніякої загрози", – акцентував Держсекретар, додавши, що ситуації "абсолютно різні".

Він також назвав поганою системою політичну практику, в ході якої атакуюча сторона втрачає частину своєї території, а потім отримує її назад, тому що "не досягла успіху в цьому".

"Виходить так, що агресія не тягне за собою ніякої розплати. Припустимо, ви вчинили напад, яке завершилася невдачею, і у вас відняли частину вашої землі. А потім ви отримуєте цю землю назад", – додав Помпео.

Окупований Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв анексувати території на Західному березі річки Йордан.

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