''Вирішили хайпанути?'' Пропагандисти Кремля зчепилися з депутатом Держдуми через Путіна

На російському телебаченні відбулася гостра суперечка між путінськими пропагандистами і депутатом нелегітимної Держдуми Юрієм Афоніним. Рупори Кремля звинуватили його у недовірі президенту Росії Володимиру Путіну.

Зокрема вони дорікнули депутату проведенням показового мітингу проти передачі Курильських островів Японії. Скандал з цього приводу спалахнув у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Все почалося з того, що ведучі програми Ольга Скабеєва і Євген Попов запитали Афоніна, навіщо він влаштував масові мітинги на Сахаліні й здійняв паніку серед місцевого населення.

Пропагандисти Кремля Скріншот відео

"Проводили, бо насправді ми повинні чітко розуміти: ось в цей період посилення санкцій проти Російської Федерації Японія якраз активізувала процеси з приводу островів. Чому не було чіткості? Чому Лавров ось так чітко сказав тільки зараз? Бо, швидше за все, серед російської влади і серед російського бізнесу ще залишилися представники 90-х, які розпродавали за копійки державну власність, забиваючи цвях у труну комунізму і радянської влади", — відповів він їм.

Ці слова ще більше роздратували скандальну Скабеєву, і вона накинулася на опонента зі звинуваченнями з приводу наклепу на адресу Путіна. "Вам здалося, що Путін вирішив віддати Курили, і ви влаштували мітинги?!" — обурилася пропагандистка.

Зі свого боку Афонін висловив упевненість в тому, що влада Росії нібито пішла на поводі у певного "ліберального лобі" і розглядала можливість здачі Курил. У зв'язку з цим він і вирішив продемонструвати Кремлю реакцію людей на скандальну ініціативу.

"Федеральна влада протягом декількох місяців не дає чіткої відповіді! Вийшли люди, тисячі людей південносахалінських", — пояснив російський депутат свої дії. Крім того, він пригадав Путіну і такі гріхи, як пенсійну реформу і різке підвищення цін.

Юрій Афонін Скріншот відео

Скабеєва безглуздо спробувала заступитися за російського президента, однак через брак аргументів знову зайняла агресивну позицію щодо співрозмовника і звинуватила його в самопіарі.

"Гаразд, скажіть чесно: вибори скоро, вирішили хайпанути, от і все! І про Донбас там мітингували, і про Курили, і про все на світі!" — скипіла вона.

Однак Афонін також не збирався поступатися пропагандистці та продовжив завалювати путінську владу жорсткою критикою. "Отже, невизнання Донбасу і Луганська і здача островів — це буде взагалі хрест на нинішній владі!" — гнівно висловився він.

Остання фраза вкрай розлютила пропагандистів, і вони почали переконувати публіку в тому, що такого нібито ніколи не станеться.

Ольга Скабеєва Скріншот відео

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